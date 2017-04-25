عقد المجلس الطلابي المنتخب في ثانوية أبها الأولى لقاء مفتوحا مع قائد المدرسة الأستاذ يحيى المازني ،ووكيل المدرسة الأستاذ عبد الله جلي، ورائد النشاط الأستاذ ماجد الحفظي و طلاب المدرسة ، فيما أدار الحوار رئيس المجلس الطلابي الطالب نواف آل شبيب
وكان الحوار قد تناول عدداً من الرؤى والمقترحات التي تعنى بتطوير العملية التعليمية ، وسط شفافية في الطرح .
من جهة أخرى قدم الطالب علي سعد القحطاني الحاصل على دورة إعداد المدربين TOT دورة لزملائه الطلاب بعنوان (إدارة الوقت ) في مركز مصادر التعلم بالمدرسة استهدفت 25 متدربا ، بمتابعة من أمين المصادر الأستاذ سعيد النجيمي و معلم علم البيئة الأستاذ عبد الله الأحمري.