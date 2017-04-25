شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني , مؤخرا فعاليات دورة ” تأهيل المعلم في ظل المتغيرات المعاصرة ” والتي نظمتها إدارة التوعية الإسلامية بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي، واستهدفت القادة التربويين للمدارس والمشرفين، وذلك على مسرح الإدارة العامة .
وثمن الجوني في كلمته جهود الإدارات المنظمة للقاء ،ومقدم الدورة الدكتور علي الشبيلي من جامعة الإمام ،على جهودهم الحثيثة في الارتقاء بالعملية التعليمة وكوادرها ،وإحداث نقلة نوعية في الميدان التربوي من خلال هذه الدورات .
بدوره تناول ضيف اللقاء الدكتور الشبيلي , أثناء محاضرته التغيير ومفهومه , وأسباب حدوثه , واستعرض التقنيات المهمة في التغيير , مستعرضا عددا من الكتب التي تفيد القارئ في هذا المجال , مستشهدا بتجارب الدول المتقدمة وتوظيفها للمتغيرات بشكل تربوي مفيد.
واستعرض الشبيلي الضرورات الخمس للتربية “من أنا , أشبه من , من اتبع , ماذا أفعل , ما قيمة ما أفعل ” ، والتفصيل لكل نقطة من هذه الضرورات ، فيما شهد الختام تكريم ضيف اللقاء.