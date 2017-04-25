نفذت مؤخرآ مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة تعليم المخواة بقاعة الموهبة (مبادرة تعزيز الانتماء الوطني) وذلك عن طريق تكوين فريق من الطلاب أنفسهم،حيث تكمن مهمة هذا الفريق في إلقاء نصائح عن كيفية المحافظة على ممتلكات الوطن وطرق تثقيف من حولنا في الوعي والإهتمام
وكانت مدة البرنامج 10دقائق,,وقد تحققت أهذاف هذا البرنامج الذي يهدف إلى الوعي والإدراك بمحبة الوطن وما ينتجه لابناءه.
وذلك بإشراف رائد الموهوبين بالمدرسة الأستاذ: محمد علي سالم السعدي
وشكر قائد المدرسة الأستاذ: عبدالله محمد رزق الله رائد الموهبة الأستاذ: محمد علي سالم على ما يقدمه من إثراء وحصاد مستمر نابع من اكتشاف المواهب بالمدرسة،وتطوير الطالب لذاته في مثل هذه البرامج الاجتماعية.
مبادرة تعزيز الانتماء الوطني بمدرسة أبي بكر الصديق بالشعراء
مبادرة تعزيز الانتماء الوطني بمدرسة أبي بكر الصديق بالشعراء
صحيفة التعليم الالكترونية : المخواة
نفذت مؤخرآ مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة تعليم المخواة بقاعة الموهبة (مبادرة تعزيز الانتماء الوطني) وذلك عن طريق تكوين فريق من الطلاب أنفسهم،حيث تكمن مهمة هذا الفريق في إلقاء نصائح عن كيفية المحافظة على ممتلكات الوطن وطرق تثقيف من حولنا في الوعي والإهتمام
نفذت مؤخرآ مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة تعليم المخواة بقاعة الموهبة (مبادرة تعزيز الانتماء الوطني) وذلك عن طريق تكوين فريق من الطلاب أنفسهم،حيث تكمن مهمة هذا الفريق في إلقاء نصائح عن كيفية المحافظة على ممتلكات الوطن وطرق تثقيف من حولنا في الوعي والإهتمام
لا يوجد وسوم
0 301
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=247310