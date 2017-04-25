تنفذ إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم عسير الأسبوع الجاري ولمدة ثلاثة أيام دورة تدريبية في ” أسس وقاية الطلاب من أضرار المخدرات ” بمقر بيت الطالب بأبها، وذلك ضمن البرامج التي يقدمها برنامج “نبراس” .
وأوضح منسق البرنامج بتعليم المنطقة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ علي آل طراف ، أن الدورة تستهدف نحو 60 مشرفا تربويا ، ومرشدا طلابيا ، بالمدارس على مستوى إدارات التعليم بمحافظات منطقة عسير والإدارة العامة للتعليم ، مشيرا إلى أنه يتم تعريف المتدربين على عدد من المحاور من بنيها التعرف على أنواع المخدرات ، والأعراض التي تظهر على مدمني المخدرات، والتي من خلالها يمكن التعرف عليهم ، إلى جانب طرق العلاج من هذه الآفة ، وأهم الطرق الفاعلة لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مؤكدا أن المتدربين المستهدفين بالدورة سيعملون على تدريب الطلاب ،وتوعيتهم في المدارس بعد عودتهم .