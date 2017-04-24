أطلقت متوسطة أبوعبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام مسابقة وتحدي لتخفيف الوزن من خلال برنامج “دايت” وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء والتي تهدف إلى تحفيز المشاركين من طلاب ومعلمين لتخفيف أوزانهم من خلال عدة برامج وفعاليات وممارسة الرياضة وأيضاً متابعتهم في تحدي لتخفيف الوزن والذي يستمر مدة شهر عبر جولتين والذي بلغ عدد مشتركيه( ٥٦ ) من معلمين والطلاب .
ويأتي برنامج ( دايت ) الصحي الذي نفذته جماعة التوعية الإسلامية بالمدرسة وذلك بالشراكة مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء ،والموجه لجميع طلاب ومنسوبي المدرسة ، والذي اشتمل عدداً من الفعاليات والاأنشطة والإذاعة الصباحية كما تم خلال حصة النشاط إستضافة الدكتور أحمد القحطاني من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والذي تحدث عن أهمية الغذاء الصحي ، وحضرها جميع الطلاب وطاقم المدرسة حيث اشتملت المحاضرة على بعض المفاهيم الطبية عن الأغذية والأطعمة والعناصر الأساسية في النظام الغذائي لوجبات الطلاب ، بعدها تم تدشين معرض الصحة بالمدرسة لتعريف الطلاب بالوجبات الصحية والسعرات الحرارية لبعض الأطمعة والوجبات السريعة واستمر المعرض حتى انعقاد الجمعية العمومية لمجلس أولياء الأمور بالمدرسة في مساء يوم الأربعاء الماضي حيث تعرف أولياء الأمور على الأطمعة الصحية .
وتحدث مشرف جماعة التوعية الإسلامية الأستاذ عبدالله الريس مبيناً أنه إيماناً بنعمتي الصحة والعافية وشكراً لله عليهما وفقاً لحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) وبالتعاون مع الجمعية السعودية السكر والغدد الصماء أقمنا هذه الفعاليات لمدة أسبوع كامل والتي استهدفت جميع طلاب المدرسة والمعلمين والطاقم الإداري بالإضافة إلى الاولياء الامور .