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برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يدشن مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجة غدا الثلاثاء ملتقى تعليم جدة الثاني للأمن والسلامة المدرسية بحضور المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي ومدير عام المتابعة الإدارية بوزارة التعليم الدكتور حمد الوهيبي بالإضافة لمديري مكاتب التعليم بجدة وقادة وقائدات المدارس وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.
وأوضح مدير الأمن والسلامة بتعليم جدة فايز الأحمدي أن الملتقى يستمر لمدة يومين وسيتم فيه استعراض العديد من أوراق العمل المتعلقة بالسلامة المدرسية بمشاركة عدد من المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة الصحة والشركة السعودية للكهرباء وكذلك الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالعزيز والهلال الأحمر وأمانة جدة والحرس الوطني وذلك من خلال مشاركة أكاديميين وإعلاميين ومتخصصين في مجال الأمن والسلامة المدرسية.