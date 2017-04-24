قام مشرف النشاط الطلابي الأستاذ صلاح رتيمان المرواني ومشرف الاجتماعيات الأستاذ محمد لويفي بزيارة لمجمع مدارس الشدخ ، وقد اطلع الضيوف على سير العمل في المجمع ، وتم مناقشة عددا من الجوانب التربوية والتعليمية والتي تهدف لتطوير العملية التربوية والتعليمية في مختلف الجوانب ، وقد نوقش خلال الزيارة جوانب العمل بمختلف الجوانب التحصيلية والإرشادية والتوعوية والتي تسعى لتحسين العملية التربوية والتعليمية بكافة جوانبها المختلفة .
مجمع مدارس الشدخ يستضيف مشرفي النشاط الطلابي والاجتماعيات
مجمع مدارس الشدخ يستضيف مشرفي النشاط الطلابي والاجتماعيات
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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