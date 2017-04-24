أكد عدد من منسوبي الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتوفر سبل العيش الكريم لهم رغم كل التحديات والظروف .
وأشار المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الأوامر الملكية كانت ترجمة واضحة وصادقة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالمواطنين بشكل عام ، وموظفي الدولة بشكل خاص ، فضلا عن كونها تعكس الاقتصاد المتين الذي تعيشه المملكة رغم كل الظروف ، فيما اعتبر آل كركمان تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي ، خطوة تصب في مصلحة الطلاب والطالبات .
وأشار مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، أن الأوامر الملكية تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على توفير أسباب الرخاء والعيش الكريم لمواطني هذه البلاد ، وكانت الرسالة التي تحملها تلك الأوامر أن المواطن فوق كل اعتبار رغم كل الظروف ، مثمنا للقيادة الرشيدة هذه الوقفات الكريمة .
واعتبر مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن آل عوضة ، أن الوطن يعيش فرحة غامرة بصدور جملة من الأوامر الملكية التي تعنى ، بالمواطن والوطن ، وجاءت لتؤكد للعالم اجمع عمق الروابط واللحمة الوطنية التي تجمع مواطني المملكة العربية السعودية بقيادتهم الرشيدة .
ويؤكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة الأستاذ طارق أبو ملحة ، أن ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة ، يعكس بجلاء وفاء القيادة ، وولاء المواطنين لقادتهم ، مثمنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – هذه اللفتة الكريمة .
وأشار المستشار التعليمي الدكتور عبدالله سليمان ،أن الأوامر الملكية تبعث على الفخر والاعتزاز ، وتعكس صورة رائعة لشعب وقيادة المملكة التي تولي المواطن جل اهتمامها
أما مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، فأوضحت أن الأوامر الملكية أثبتت من جديد الخطى الثابتة التي انتهجها حكام هذه البلاد للعناية بالمواطنين ، وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، فيما أعربت عن سعادتها بتقديم اختبارات نهاية إذ سيمكن الطلاب والطالبات من تأدية اختباراتهم بيسر وسهولة ..
وفي سياق متصل أكد مديرو ومديرات الأقسام ، ومديرو ومديرات مكاتب التعليم ، والمشرفون والمشرفات والمعلمون والمعلمات ، والطلاب والطالبات وقادة وقائدات المدارس ، أن الأوامر الملكية الكريمة ، خير دليل على اهتمام القايدة الرشيدة بمواطنيها ، معتبرين أن قرار تقديم الاختبارات النهائية يصب في مصلحة الطلاب والطالبات .
الأستاذ جلوي آل كركمان
الأستاذ سعد الجوني
الأستاذ عبدالرحمن آل عوضة
الأستاذ طارق أبو ملحة
الدكتور عبدالله سليمان