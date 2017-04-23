أعرب عدد من منسوبي التعليم في مختلف مناطق المملكة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – عقب صدور الأمر الملكي الكريم المتضمن إعادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة ، مثمنين توجيهه – حفظه الله – بإنهاء العام الدراسي قبل بداية شهر رمضان المبارك ( صحيفة التعليم الإلكترونية ) إلتقت بعدد من منسوبي التعليم في عدد من المناطق وكانت لنا هذه الحصيلة :
*** منسوبو التعليم في المنطقة الشرقية :
وقال وكيل الشؤون التعليمية والمدرسية أنور الغامدي إن من أقل المعروف ورد الجميل ان يسند الفضل لأهله وان من اعظم الفضل تقدير الموازين وترجيح المصالح على المفاسد وهذه النظرة الثاقبة لملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، على تقديم اختبارات نهاية العام 1437 /1438 على هذه النظرة الثاقبة واليد الحانية وهذا عين الصواب والحكمة، فالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ، ادامها الله ذخراً للإسلام والمسلمين .
فيما قال المعلم وليد القحطاني ، المشاعر ترتبط بمقدم الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه ونحن في عزة ونصر وتمكين وعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة . وقال القحطاني يسرني باسم كافة المعلمين أن أشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وحرصه على تلمس وتفهم ظروف أبنائنا الطلاب والطالبات ، وهذه اللفتة أسعدتنا بقرار الإجازة، وها نحن نشكر الله على نعمه التي لا تحصى في بلاد الحرمين، فالحمدلله دائماً وأبداً، ثم نشكركم في سطور متواضعة، وفقك الله ورزقكم السعادة في الدارين.
وقال منسق برنامج فطن بتعليم الشرقية عبدالله السعيد ، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» اتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على تقديم الاختبارات لما في ذلك اثر جميل على الجميع، ونشيد بقراراتكم الحكيمة وسعيكم للأفضل، سائلين الله لكم التوفيق والسداد. كان الله في عونكم ، ووفقكم لما يحبه ويرضاه .
وتحدث الرشد الطلابي يوسف الحزامي قائلاً : لقد حبانا الله عز وجل حكومة رشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله قيادة وحكمة ومسؤولية، وهم أهل لها بإذن، بارك الله في جهودك. فقد كانت منكم هذه اللفتة الجميلة كحافز جميل منكم، فقد ادخلتم الفرحة بعد هذا القرار على قلوبنا، وكانت له اصداء جميلة على الكل فجزاكم الله خير الجزاء على تقديم الاختبارات لطلابنا، شكراً لكم من الاعماق وفقكم الله لما فيه الخير والسداد
*** منسوبو التعليم في منطقة تبوك :
في البداية تحدث القائد التربوي سعود نواش قائلا : إن الأمر الملكي الكريم بإعادة العلاوة السنوية والبدلات لجميع موظفي الدولة له دلالة واضحة على اهتمام حكومتنا الرشيدة بكافة شؤون الموطنين ، مؤكدا أن إعادة العلاوة السنوية في هذا الوقت سيكون له الأثر الكبير في مساعدة المواطن على تكاليف المعيشة خصوصا عند اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما أن التوجيه الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتقديم الاختبارات مؤشر على حرص واهتمام ولاة الأمر بكل ما من شأنه راحة الطلبة والطالبات وندعو النوبى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه .
ومن جانبه قال وكيل المدرسة عبدالله جديع العنزي توجيه ملك الحزم والعزم الملك سلمان ينبئ عن اهتمامه – رعاه الله – بالعلم والتعليم وبكل ما يكون ويخدم المجتمع التربوي والتعليمي في جميع الجوانب ، ونحن نرى وبصورة جلية اهتمام حكومتنا الرشيدة في جميع أنشطة وبرامج التعليم وذلك من خلال العمليات التطويرية التي تحدث في كل فترة وهذه علامة على إعتماد الدولة على أجيال المستقبل وإعدادها للفترة المقبلة التي بمشيئة الله سوف يقودها شباب أبناء هذا الوطن المعطاء .
وأكد المعلم أحمد الزهراني أن الأوامر الملكية الكريمة ومن ضمنها إعادة البدلات والعلاوة السنوية اعتبار من شهر شعبان القادم تشير إلى أن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتلمس احتياجات المواطنين في جميع الأوقات وتسعى لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ، وأضاف الزهراني قائلا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – يسعى دائما لرفعة وإعلاء شأن هذه البلاد الطاهرة التي نقدم أرواحنا وكل ما نملك فداء لها ونرحب بكل ما هو غالي ونفيس في سبيل الذود عن حياض الوطن وحماية الحرمين الشريفين ، وندعو المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا ويحفظ أمننا ويقينا شرور الحاقدين والحاسدين .
*** منسوبو التعليم في منطقة القصيم :
وتحدث رئيس قسم الامن والسلامه بتعليم القصيم فهد بن صالح الحواس قائلا الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات مشاعرنا لا توصف بعد هذه القررات من والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشرفين والتي كان لها اثر إيجابي على جميع منسوبي الوزاره لمشاعره الابويه الحانية اتجاه شعبه الكريم الذي يستحق التقدير ونسأل الله سبحانه وتعالي ان يمد بعمره ويوفقه لخدمة الاسلام والمسلمين ،وتناولت القرارات مصلحة الطالب بتقديم الاختبارات الى شهر شعبان هذا ونسال الله التوفيق والسداد واين يحفظ بلادنا وحدودها وولاة امورنا وينصر جنودنا بالحد الجنوبي ويصلح شباب وطننا .
وقال ناصرعبدالله المريخي من منسوبي تعليم القصيم نشكر الله سبحانه جل وعلى على منه وفضله ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين على ما أمر به. على اوامرملكيه وتحديداً إعادة البدلات وتقديم الاختبارات لمصلحة الطالب ونقول نحن حكومه وشعب يد وقلب واحد وهذه ليست غريبه من حكومه العز والكرم والجود وأن يحفظ بلادنا وولاة امورنا وجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.