استضافت ابتدائية دار الرأي الأهلية اليوم الأحد اللقاء الثاني لمشرفي الصفوف الأولية بورشة عمل تحت عنوان (صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية )التي تناولت عدة جوانب منها :
-أنواع الأسئلة الصفية وأهميتها.
– وأساليب استخدام الأسئلة الصفية خلال الدرس ( التهيئة – العرض – التقويم )
– استخدام الأسئلة في تقويم الطالب (اختبارات تحريرية – أنشطة صفية )
– دور المشرف التربوي في دعم المعلم لتجويد صياغة الأسئلة الصفية وتطبيقها .
– تجارب ميدانية حول الأسئلة الصفية.
كما أكد رئيس قسم الصفوف الأولية الاستاذ عبد الهادي الصقير على أهمية هذه اللقاءات والورش التربوية التي تنمي مهارات العمل الجماعي وتساعد على اثراء الخبرات وتساهم في تطوير الأداء لتصب جميعها في مصلحة أبنائنا الطلاب .
وفي نهاية اللقاء قدم الاستاذ عبدالهادي الصقير والمشرفون التربويون شكرهم وتقديرهم لقائد ابتدائية دار الرأي الاهلية على حسن استقبالهم وضيافتهم .
ابتدائية دار الرأي الأهلية بتبوك تستضيف لقاء قسم الصفوف الأولية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
استضافت ابتدائية دار الرأي الأهلية اليوم الأحد اللقاء الثاني لمشرفي الصفوف الأولية بورشة عمل تحت عنوان (صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية )التي تناولت عدة جوانب منها :
استضافت ابتدائية دار الرأي الأهلية اليوم الأحد اللقاء الثاني لمشرفي الصفوف الأولية بورشة عمل تحت عنوان (صياغة الأسئلة لمعلم الصفوف الأولية )التي تناولت عدة جوانب منها :
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