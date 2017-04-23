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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون “التصميم الفني”، بمشاركة 21 إدارة تعليمية ،والذي تستمر فعالياته 4 أيام بكلية عفت، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادو مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالوزارة الدكتورة منال الرويشيد ومديرة العموم بإدارة الإشراف التربوي بالوزارة نورة البكران وعدد من الأكاديميات.
وثمنت الدكتورة الرويشيد في كلمتها جهود إدارة تعليم جدة في الاستضافة بشكل عام وإدارة النشاط بشكل خاص وجميع القائمين على البرنامج مستعرضة فكرة المشروع وأهدافه ومراحل تطبيقيه.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بجدة ابتسام الردادي أن المشروع تنافسي يهدف الى تنمية مهارات التصميم لدى الطالبات في التعليم ويشمل مسارين عملي ونظري ،
وسيتنافس ” 15 ” مشاركة في مجال تصميم المجوهرات ،و “15 ” مشاركة في مجال تصميم الأزياء ،و ” 9 ” في مجال تصميم قصص مصورة سعودية ، و ” 9 ” مشاركات في مجال البحث العلمي .
وأضافت أن فعاليات المشروع تشمل تنفيذ عدد من الدورات للطالبات المشاركات في جميع المجالات وكذلك عرض عدد من أوراق العمل تناقش محاور في التحكيم من المنظور الاسلامي ومعايير اختيار المحكمين والتقنية في التحكيم إلى جانب عرض 8 أبحاث للمشاركات في المنافسة فيما ستعلن النتائج في اليوم الرابع.
طالبات 21 إدارة تعليمية يخضن تصفيات مشروع التصميم الفني
صحيفة التعليم الالكترونية: جدة- موضي الغامدي
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