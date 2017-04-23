أكد المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي أن بلاغات السلامة التي ترد للوزارة من كلفة المدارس بمختلف مناطق المملكة تصل فوراً إلى وزير التعليم ويصدر توجيهاته بمتابعتها من قِبل إدارة الأمن والسلامة بالوزارة حتى يتخذ الإجراء المناسب والحل الأمثل لهذه المشكلة، وبين الدكتور الحربي أن هناك تنسيق بين وزارة التعليم والمديرية العامة للدفاع المدني بكل ما من شأنه سلامة المدارس، مضيفا أن نظام الأمن والسلامة في المدارس يجد كل اهتمام وعناية من كافة المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم. وأوضح الدكتور الحربي أن هناك برامج تعمل الآن الوزارة على دراستها وسيتم تعميمها حال اعتمادها ومن أهمها برنامج تدريب طلاب في المرحلة الثانوية على المشاركة في برامج السلامة المدرسية بكافة الجوانب، إضافة إلى برنامج تدريب فريق من طلاب المرحلة الثانوية على تنظيم الحركة المرورية قرب مدارسهم.
د. الحربي : السلامة المدرسية تلقى كل اهتمام من وزير التعليم
د. الحربي : السلامة المدرسية تلقى كل اهتمام من وزير التعليم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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