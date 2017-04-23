حقق تعليم الخرج ممثلا في فريق جلوب البيئي ( متوسطة وثانوية الهياثم ، الثانوية التاسعة ) وسام شرف جديد في بيانات الماء
يضاف لأوسمة الشرف التي حققتها المدرستين من جانبه أوضح مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار أن هذا الإنجاز يضاف لسجلات التميز التي تتوالى ، بفضل الجهود الكبيرة التي يوليها تعليم الخرج لدعم ورعاية الموهبة ، إضافة إلى جهود العاملات في الميدان من منسوبات التعليم. وقدم العبد الجبار شكره للمعلمتين فوزية الداعري وخلود القحطاني على جهودهما في تحفيز ومتابعة طالبات جلوب . وقد تم تحقيق هذه الأوسمة على خلفية مجموعة من عمليات الرصد المستمر، التي يقوم بها فريق البرنامج بإشراف معلمة جلوب في الثانوية التاسعة الأستاذة فوزية الداغري ومعلمة جلوب في متوسطة وثانوية الهياثم الأستاذة خلود القحطاني ونشير إلى أن البرنامج ينفذ من خلال جهود مشتركة من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية المهتمة بشؤون البيئة بالاشتراك مع بعض دول العالم.
الجدير بالذكر أن مدارس المملكة حققت 38 وسام شرف في تقييم بيانات الربع الأول لعام 2017 وهذا رفع عدد الأوسمة التي حصلت عليها المملكة إلى 1043 وسام
تعليم الخرج يحقق أوسمة عالمية في برنامج جلوب البيئي
صحيفة التعليم الإلكترونية : منيفة العنزي
حقق تعليم الخرج ممثلا في فريق جلوب البيئي ( متوسطة وثانوية الهياثم ، الثانوية التاسعة ) وسام شرف جديد في بيانات الماء
حقق تعليم الخرج ممثلا في فريق جلوب البيئي ( متوسطة وثانوية الهياثم ، الثانوية التاسعة ) وسام شرف جديد في بيانات الماء
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