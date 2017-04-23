اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي صرف مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم مكة حتى نهاية شهر شعبان 1438هــ.
وأوضح الحارثي أن المبالغ بلغت 60256911,87 مليون ريال نصيب البنين 25352668,37 مليون ريال والبنات 3490243,5 مليون ريال.
وشكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي مثمناً لجهود إدارتي خدمات الطلاب والإدارة المالية، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حريصة على صرف مكافآت الطلاب أولا بأول دون تأخير، وذلك من منطلق اهتمامها بأبنائها الطلاب.