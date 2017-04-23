افتتح مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبد الله القويحص اليوم الأحد (المعرض الثاني لإنجازات مدارس تطوير بتعليم الرياض) والذي أقيم في بهو الإدارة بالمبنى الرئيسي بالمربع و ضم جميع مدارس تطوير (بنين) والبالغ عددها 31 مدرسة والتي تعرض أبرز برامجها ومشاريعها التطويرية التعليمية المنفذة لهذا العام الدراسي ١٤٣٧ – ١٤٣٨هـ وذلك مدة أربعة أيام ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال الشركة المنفذة للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية .
وتحدث القويحص عن الدعم الكبير الذي يناله التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد. وأوضح أن المعرض يهدف إلى نقل الخبرات المتميزة التي تطبقها مدارس تطوير إلى جميع المدارس في تعليم الرياض، واطلاع المجتمع على البرامج المميزة الذي تنفرد بتطبيقها مدارس تطويرمن جهته بين مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس – بالرياض بنين د/سعد بن عبدالله العباد أن المعرض الثاني نظم بشكل مغاير لما تم في العام السابق وبطريقة علمية احترافيه حيث قامت اللجنة العلمية بتزويد المدارس باستمارة البرامج وكيفية عرضها وذلك حسب معايير علمية دقيقة وسيتم تقييم المدارس المشاركة يومياً خلال أيام المعرض حيث سيتم تقييم كل مرحلة على حده. مضيفا أنه سوف يتم إقامة الحفل الختامي وتكريم للمشاركين يوم الأربعاء القادم.