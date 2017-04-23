نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة مممثلة في النشاط الطلابي بالمدرسة برنامجا تدريبيا بعنوان ( التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي) وذلك من خلال التنسيق مع مشرف النشاط الطلابي المدرب والمنفذ للبرنامج الأستاذ/ إدريس محمد عمر .
استهدف البرنامج مجموعة من الطلاب
لبيان أنواع وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح أهميتها وكيفية استخدامها والتأكيد على تحري الدقة والثبات عند استخدامها .
كان ذلك يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٧/٢٦ وفي مركز مصادر التعلم بالمدرسة .
حضر البرنامج قائد المدرسة الأستاذ/ عامر اللحياني والأستاذ/ محمد الوافي والمنسق للبرنامج رائد النشاط الأستاذ/ صالح السلمي .
برنامج تدريبي بعنوان ( التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ) بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة.
استهدف البرنامج مجموعة من الطلاب بحضور قائد المدرسة وتنفيذ مشرف النشاط الطلابي .
برنامج تدريبي بعنوان ( التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ) بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة.
صحيفة التعليم : مكة المكرمة .
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة مممثلة في النشاط الطلابي بالمدرسة برنامجا تدريبيا بعنوان ( التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي) وذلك من خلال التنسيق مع مشرف النشاط الطلابي المدرب والمنفذ للبرنامج الأستاذ/ إدريس محمد عمر .
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة مممثلة في النشاط الطلابي بالمدرسة برنامجا تدريبيا بعنوان ( التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي) وذلك من خلال التنسيق مع مشرف النشاط الطلابي المدرب والمنفذ للبرنامج الأستاذ/ إدريس محمد عمر .
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