أكّد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام ستبدأ بنهاية دوام الخميس29 / 8.
مؤكداً قوله في تغريدة له بحسابه الخاص ” بتويتر ” إن ذلك يأتي انسجامًا مع التوجيه الكريم بتقديم الاختبارات النهائية.
وزير التعليم: إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية ستبدأ بنهاية دوام الخميس 8/29
وزير التعليم: إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية ستبدأ بنهاية دوام الخميس 8/29
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير
أكّد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام ستبدأ بنهاية دوام الخميس29 / 8.
أكّد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام ستبدأ بنهاية دوام الخميس29 / 8.
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