رشحت إدارة الموهوبين بوزارة التعليم مشروع الطالب: فيصل عبدالله شافعي من مدارس عبد الرحمن فقيه بتعليم مكة المكرمة ليمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة والذي سيقام في مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية 2017.
وقد كُرم الطالب من قبل وزير التعليم الدكتور/احمد العيسى مؤخراً كما كُرم من قبل مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ..
الطالب عبدالله شافعي يمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة
الطالب عبدالله شافعي يمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
رشحت إدارة الموهوبين بوزارة التعليم مشروع الطالب: فيصل عبدالله شافعي من مدارس عبد الرحمن فقيه بتعليم مكة المكرمة ليمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة والذي سيقام في مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية 2017.
رشحت إدارة الموهوبين بوزارة التعليم مشروع الطالب: فيصل عبدالله شافعي من مدارس عبد الرحمن فقيه بتعليم مكة المكرمة ليمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة والذي سيقام في مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية 2017.
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