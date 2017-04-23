مع انطلاق النسخة الأولى من مسابقة( تحدي المهارات) للمشروعات النوعية في مادة المهارات التطبيقية نفّذت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض ممثلة بقسم النظام الفصلي ورشة عمل بالقاعة الداخلية بمبنى الإدارات النسائية بالمربع حضرها كل من مساعدة مديرة الإشراف التربوي للشؤون التعليمية ورئيسة لجنة المهارات التطبيقية بتعليم الرياض الأستاذة إلهام أبو حسان ومساعدة مدير الإعلام التربوي الأستاذة شيخة بن دخيل ومنسقة النظام الفصلي الأستاذة أسماء الكثيري ومنسقة النظام الفصلي بإدارة النشاط الأستاذة أسماء الشهيل ومنسقات النظام بالإدارات والمكاتب التعليمية بالرياض والمحافظات التابعة لها .
قدمت الورشة مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض الأستاذة غادة الوعلان حيث أكدت أن هذه المسابقة جاءت لزيادة الدافعية لدى الطلاب على تقديم وابتكار المشروعات النوعية والإبداعية وتقديراً لمن أبدع وتميز منهم ورعاية لإنتاجهم بما يتلائم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ كما تحدثت الوعلان عن آلية تطبيق المسابقة حسب ماورد في الدليل التنظيمي وعن آلية عمل اللجان المقيمة لترشيح المشروعات في مراحل تصفياتها .
وذكرت الوعلان أن تعليم الرياض سيرشح ١٨ مشروعاً للتصفيات النهائية في كافة المجالات وأن هناك محددات عامة ومعايير مقننة لترشيح المشروعات يجب التقيدبها ، منها ألا يكون قد قُدِم في مسابقات خارج نطاق مادة المهارات التطبيقية وغير مُكلِف مادياً على فريق العمل وذكرت أنه يحق للوزارة أن تنشره وأن تستخدمه للأغراض التعليمية والتربوية .
من جهتها ذكرت مشرفة النظام الفصلي بالرياض الأستاذة سهام البريك أن تعليم الرياض اجتهد وقام بتوزيع وتحديد الدرجات لكل مؤشر من أجل العدالة التي نطمح أن تتحق بين جميع المدارس واعتمدت اللجنة التوزيع ليتم التعميم بذلك على مدارس البنات بالرياض .
تحدي المهارات بتعليم الرياض دعماً لابتكارات الطالبات
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
مع انطلاق النسخة الأولى من مسابقة( تحدي المهارات) للمشروعات النوعية في مادة المهارات التطبيقية نفّذت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض ممثلة بقسم النظام الفصلي ورشة عمل بالقاعة الداخلية بمبنى الإدارات النسائية بالمربع حضرها كل من مساعدة مديرة الإشراف التربوي للشؤون التعليمية ورئيسة لجنة المهارات التطبيقية بتعليم الرياض الأستاذة إلهام أبو حسان ومساعدة مدير الإعلام التربوي الأستاذة شيخة بن دخيل ومنسقة النظام الفصلي الأستاذة أسماء الكثيري ومنسقة النظام الفصلي بإدارة النشاط الأستاذة أسماء الشهيل ومنسقات النظام بالإدارات والمكاتب التعليمية بالرياض والمحافظات التابعة لها .
مع انطلاق النسخة الأولى من مسابقة( تحدي المهارات) للمشروعات النوعية في مادة المهارات التطبيقية نفّذت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض ممثلة بقسم النظام الفصلي ورشة عمل بالقاعة الداخلية بمبنى الإدارات النسائية بالمربع حضرها كل من مساعدة مديرة الإشراف التربوي للشؤون التعليمية ورئيسة لجنة المهارات التطبيقية بتعليم الرياض الأستاذة إلهام أبو حسان ومساعدة مدير الإعلام التربوي الأستاذة شيخة بن دخيل ومنسقة النظام الفصلي الأستاذة أسماء الكثيري ومنسقة النظام الفصلي بإدارة النشاط الأستاذة أسماء الشهيل ومنسقات النظام بالإدارات والمكاتب التعليمية بالرياض والمحافظات التابعة لها .
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