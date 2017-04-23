تصوير : حاتم الغامدي ، حمد أبالخيل
عقدت مدرسة أبي عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء الموافق 22 / 7 / 1438هـ الجمعية العمومية للآباء والمعلمين، وذلك بحضور جميع الكادر التعليمي وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب، إذ يعد مجلس الآباء جسراً للتواصل بين المدرسة والأسرة ، ويقوم على أساس من الثقة ويعزز العلاقة بين كل منهما ويركز على أهميتها .
حيث بين قائد المدرسة أ. محمد بن سعود السبيعي ، بأن مجلس أولياء الأمور يسهم في تحسين العلاقة التربوية بين الطلاب والمدرسة، فمشاركة ولي أمر الطالب في وضع الحلول التربوية العملية في حل مشكلات أبنائهم تسهل دور إدارة المدرسة بالتعاون مع الأسرة في الاقتراب أكثر من الطلاب ، وتمنى استمرارية التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور بالاجتماعات الشهرية والنصف دورية التي تقيمها إدارة المدرسة .
ومن جهته أكد المرشد الطلابي بالمدرسة أ. عادل العوام ، إن مجلس الآباء يمثل أهمية كبيرة لتفوق الطلاب وكذا إيجاد نشاط داخل الإدارة المدرسية وتعاون بين الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور يؤدي إلى نجاح أكيد لسير العملية التعليمية بالصورة المطلوبة كما يرجو من أولياء الأمور التعاون وتضافر الجهود مع إدارة المدرسة وقبول الدعوات الموجهة لهم والمساهمة والمشاركة الفعلية في تعزيز هذا النشاط التربوي والاجتماعي الهام .
الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الآباء بالمعلمين يحظى بمتابعة ودعم من قائد المدرسة أ. محمد السبيعي ، ووكيل الشؤون التعليمية والمدرسية أ. أنور الغامدي ، ووكيل شؤون الطلاب الأستاذ: محمد الغامدي , والمرشدان : الأستاذ: عادل العوام والأستاذ: يوسف الحزامي .
وتشرفت المدرسة بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ: محمد بن امبارك الزهراني ” بصفته أحد أولياء الأمور ” لمتابعة أوضاع ابنه في المدرسة.
وعلى هامش مجلس الآباء قام أولياء الأمور بزيارة جناح برنامج ( دايت ) الصحي والذي أقامته جماعة التوعية الإسلامية بالمدرسة بإشراف الأستاذ: عبدالله الريس و بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء ، والذي يهدف إلى نشر الثقافة الصحية ، والتوعية بأضرار السمنة على صحة الإنسان ، وطرق الوصول إلى الوزن المثالي ، والذي وجد إشادة كبيرة من أولياء الأمور.