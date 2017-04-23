تحت رعاية كريمة من مساعد المدير للشؤون التعليمية بالليث الأستاذة / هدية البركاتي وبحضور كلا من رئيسة قسم التوجيه والارشاد الأستاذة / رقيه صالح الزنبحي , ومديرة الشؤون التعليمية الأستاذة /غيثه الفقيه , بدأت فعاليات الملتقى بإفتتاح سعادة مساعد المدير لمقر الملتقى
في بداية الملتقى قدم طالبات مدرسة الضبيعه نشيد ترحيبي , كلمة مديرة الشؤون التعليمية بأضم رحبت فيها بالمساعد ورئيسة القسم والحاضرات من المشرفات وقائدات المدارس والمرشدات والطالبات ،اشادت فيها بالجهود المبذولة من المرشدات في المدارس وأهمية دورهم قائدة مدرسة الحدبه الأستاذة منال صالح المالكي كان لها مشاركه تحدثت فيها عن التكامل بين الإرشاد والقياده .
ثم شارك عدد من طالبات المدارس في فقرة أثر الإرشاد في حياتي تلا ذلك عرض مبسط لبرنامج تكاتف مع مرشدات الطالبات
أستعرضت المدارس المشاركة مشاريعها التربوية المطبقة في الميدان التربوي أمام لجنة التحكيم وقد كانت النتائج كالتالي :
المركز الأول
مدرسة ذولحيان /ب
بمشروع (تستاهل الجائزه)
المركز الأول مكرر :مدرسة ثانوية أضم مقررات
بمشروع (أحببت أن أكون)
المركز الثاني
مدرسةالحدبه/ب
بمشروع (نقاط اللالئ)
المركز الثالث
مدرسة اضم الأولى /ب
بمشروع(النظام أساس الربح)
المركز الرابع
مدرسة ربوع العين الإبتدائية
بمشروع(أجمعي و أربحي)
المركز الخامس
مدرسة حقال الإبتدائية بمشروع
(البطاقه الذهبيه)
المركز السادس
مدرسة أضم الثانيه بمشروع
(بصمتي وتميزي)
المركز السابع
مدرسة كساب ب/م/ث
بمشروع(مثابرتي صنعت مبادرتي)
المركز الثامن
مدرسة ضبيعه ب/م/ث بمشروع (حضوري سر تميزي)
المبادرة الفريده
كانت من مدرسة ضبيعه ب/م/ث
مبادرة طالبه بمشروع
(أصدقاء الوطن)
قامت المساعد للشؤون التعليمية بتكريم المشاركات في عرض المشاريع من مرشدات وطالبات.
واختتمت فعاليات الملتقى بكلمة من سعادة المساعد للشؤون التعليمية أثنت وباركت الجهود المبذولة من قبل مديرة الشؤون التعليمية بأضم لدعمها الميدان التربوي ومتابعتها الحثيثه كما شكرت مشرفة التوجيه والإرشاد الأستاذه عومه المالكي على المتابعة والتوجيه للإرتقاء بمستوى العملية الإرشادية في المدارس و أثنت على جهود مرشدات المدارس وعلى المشاريع المقدمة .
ولرئيسة قسم التوجيه والارشاد بالليث كلمة أبدت فيها سرورها و أعجابها لمارأته من إبداعات وجهود مثمره في الميدان
ولمنظمة الملتقى مشرفة التوجيه والإرشاد بأضم كلمة عبرت عن خالص شكرها للداعمين ولمرشدات الطالبات المشاركات وللطالبات الحاضرات ولجميع من ساهم في نجاح الملتقى سائلة الله عزوجل ان تكون هذه المشاريع نافذة خير وعطاء لدعم العملية التعليمية والتربوية في الميدان التربوي .