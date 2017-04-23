فعلت الإدارة العامة للتعليم بعسير أسبوع الأمن والسلامة في مدارس المنطقة بنين وبنات ،بتوجيه من المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان .
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ عبدالله مبروك أن إقامة فعاليات الأسبوع تأتي ضمن جهود الإدارة لنشر ثقافة الأمن والسلامة والتعريف بها في الوسط التربوي لاسيما شريحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ، وكافة العاملين في المدارس ، إلى جانب تنفيذ خطط الإخلاء التي يفترض عملها حال حدوث الحريق أو الكوارث الطبيعية وخلافها .
ولفت مبروك إلى أن فعاليات الأسبوع تضمنت تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الدفاع المدني ، لتعريف الطلاب بالأدوات والآليات المستخدمة ، إضافة إلى عمل مسابقات خاصة بالأمن والسلامة ،وعقد دورات تدريبية تثقيفية للطلاب والطالبات .