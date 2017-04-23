افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني مؤخراً ، معرض ” أبها عاصمة السياحة العربية 2017م “، والذي نظمته متوسطة وثانوية العرين ، وذلك بحضور عدد من قيادات الإدارة .
وأوضح قائد المدرسة الأستاذ هادي النعمي أن المعرض تضمن عدداً من اللوحات التي تجسد مكانة أبها سياحيا وثقافيا ، وأخرى تعنى بإبراز دور أبطال عاصفة الحزم على الحد الجنوبي .
من جهته بين المشرف على المعرض الأستاذ موسى عسيري ،أن العمل من تنفيذ الطلاب ، في خطوة تهدف إلى تنمية مهاراتهم ، وإكسابهم مزيدا من الخبرة في الرسم والأشغال ، وتطوير قدراتهم للتعاطي مع المناسبات والأحداث التي يشهدها الوطن والمجتمع المحلي ، لافتاً إلى أنه الفرصة متاحة للمدارس المجاورة لزيارة المعرض .