على شرف حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم سمو الأميرة: عبير بنت سلمان المنديل أقامت إدارة التعليم بمحافظة الرس صباح الأربعاء الماضي الموافق 1438/7/22هـ في القاعات التعليمية بمبنى الإدارة، الحفل السنوي الخاص بجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي برعاية شركة بن سمار, والذي يُعنى بتكريم أوائل الطالبات المتفوقات والمتميزات سلوكيا لعام 1437/1436هـ, بحضور حرم وكيل إمارة القصيم الأستاذة: مها الدريبي, وحرم وكيل محافظ الرس الأستاذة: هدى الغفيلي إلى جانب ممثلة راعي الجائزة الأستاذة فريدة بنت سمار وعدد من عضوات اللجنة النسائية التنموية بالقصيم التي ترأسها سمو الأميرة ، وكوكبة من القيادات التربوية والضيوف من مختلف محافظات القصيم وأمهات الطالبات المتفوقات.
وقد ابتدأ الحفل بالسلام الملكي أعقبه خير بداية تلاوة آيات من كتاب الله الكريم, ثم أنشودة ترحيبية قدمتها مجموعة من الطالبات, فكلمة إدارة التعليم ألقتها مساعدة المدير للشؤون التعليمية -بنات أ.فوزية بنت علي الرميح ، استهلتها بالترحيب بحرم صاحب السمو أمير المنطقة وشكرتها على رعايتها لهذا الحفل وحرصها على دعم التعليم وتشجيع بناتها المتفوقات ، وأكدت على أن الاحتفال بهذه النخبة من الطالبات المتفوقات واجب وطني تمليه الأمانة والمسؤولية تجاه الأجيال فهم من سيدفع عجلة التنمية المستقبلية في بلادنا الحبيبة للمرحلة القادمة ، وأثنت على جهود كل من سعى لحصاد هذا التفوق والنجاح من معلمات مربيات فاضلات ، ومن أولياء أمور الطالبات الذين شجعوا وسعوا لتفوق بناتهن وأيضاً جهود طالبات مثابرات ، كما اثنت على فريق العمل المتمثل بقسم التوجيه والإرشاد بقيادة الأستاذة: حمدة الباهلي وجميع لجان الفريق من جميع الفئات. مختتمة كلمتها بوقفة وفاء لأسر وأبناء شهداء الوطن في الحد الجنوبي وان الجنود حراس على الحدود ونحن حراس في الداخل على العقول وكل واحد منا يجب ان يسد ثغرة فالأمن مسئولية الجميع.
تلا ذلك أوبريت ملحمة وطن , ثم توالت فقرات الحفل كالتالي:
-قصيدة (عبير القصيم)
-ملحمة وطن الحزم ، وطن الأمل
– كلمة التفوق ألقتها إحدى المتفوقات نيابة عنهن.
– نشيد التفوق.
– حكاية إنجاز.
تخلل هذه الفقرات تكريم الطالبات المتفوقات ، والمتميزات سلوكياً ، والمتفوقات باختبار القدرات اللاتي بلغ عددهن (231) طالبة.
واختتم الحفل بوقفة وفاء وشكر وثناء لقائدات المدارس المشاركات بالمسرح وللجان المشاركة ولجميع المرشدات الطلابيات المشاركات بهذا الاحتفال , ثم قدم تعليم الرس درعاً تذكارياً لسمو الأميرة ، ودرعاً آخر لراعي الجائزة استلمته ممثلته الأستاذة فريدة بنت سمّار .
من جانبه عبّر سعادة مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد جايز الحربي عن سعادته بنجاح هذا الحفل, الذي حظي بتشريف سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل شاكرا لها تلبية الدعوة ودعمها لبناتها الطالبات المتميزات علميا وسلوكيا, مهنئاً جميع المتفوقات بهذا الإنجاز ومتمنيا لهن استمرار مسيرة التفوق والنجاح في طريق العلم والمعرفة.