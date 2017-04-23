تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تنفيذ فعاليات مشروع التوعية الفكرية “حصانة”، حيث نفذ حتى الآن 48 برنامجاً أطلقت بالميدان التربوي تحت شعار (نشكر الله على نعمة الأمن والأمان) التي تستهدف النشء والمجتمع التربوي لترسيخ الانتماء للوطن والولاء للقيادة وتعزيز اللحمة الوطنية .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان ، أن البرنامج يركز على تحصين عقول النشء من الأفكار المنحرفة ، والتطرف ، من خلال تنفيذ عدة برامج وقائية وتوعوية بأساليب مختلفة ومتنوعة .
من جهته بين مدير وحدة التوعية الفكرية ” حصانة” بتعليم عسير أحمد فرحان أنه استفاد من هذه البرامج 199034 ألف طالب وطالبة ، مشيرا إلى أن الفعاليات تنوعت بين الندوات واللقاءات والبرامج التدريبية وتوزيع المطبوعات واللوحات الجدارية ، لافتاً إلى أن من أبرز تلك الفعاليات عقد لقاء حواري بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان” التسامح الفكري بين الأقران” ، استفاد منه أكثر من 800 طالب وطالبة ، كذلك فعالية أخرى بعنوان “حوار الأقران” والتي تمثلت في لقاءات حوارية عن الأصدقاء ودورهم في تصحيح الأفكار استفاد منها حوالي 600 طالب و 800 طالبة . وأضاف فرحان ” من أهم الفعاليات كذلك عقد ورش عمل بعنوان ( اختر صديقك) نفذت في 100 مدرسة بنين و 200 مدرسة بنات على مستوى منطقة عسير ، إضافة إلى حلقات نقاش عن دور المدرسة في حماية النشء من الفكر المتطرف والتأكيد على أمن الوطن مسؤولية الجميع والاعتزاز بالهوية الوطنية ، حيث عقد لقاء بعنوان” أثر الوسطية” استفاد منه حوالي 400 طالب و 600 طالبة ، وآخر عن” دور الأسرة في المحافظة على أمن المجتمع” استفاد منه حوالي 600 طالب و 1000 طالبة”.
وعن أبرز البرامج التي تنبذ التعصب قال فرحان : نفذ برنامج ” حصانة” بتعليم عسير لقاءات حوارية للمحافظة على اللحمة الوطنية ونبذ التعصب والعنف عدد استفاد منها أكثر من 1100 طالب و1500 طالبة .
وأشار فرحان إلى أن معظم هذه البرامج والفعاليات نفذت بالشراكة مع جهات أخرى منها إمارة منطقة عسير و جامعة الملك خالد لعمل الدراسات والبحوث و التوعوية والإعلامية إضافة إلى شراكات أخرى مع وزارة الشؤون الإسلامية ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية والكلية التقنية بأبها