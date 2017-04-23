حصلت كشافة تعليم الرس على المستوى الذهبي ودرعي التميز في فرعي خدمة ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٣٧هـ، والمشروع الوطني الكشفي التاسع لحماية البيئة ونظافتها على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.
وأشار رئيس النشاط الطلابي أ.ماجد غازي العوفي إلى أنه سيتم تكريم الإدارة في الحفل السنوي الذي سيقام في بيت الامير فيصل بن فهد للشباب في مدينة الرياض يوم الاربعاء 14 ـ 8 ـ 1438 هـ, وسيتم خلال الحفل تقليد نوط الحج للفرق الفائزة، وأضاف: بهذه المناسبة أرفع أجمل عبارات التهاني والتبركات لسعادة مدير التعليم ومساعديه الكريمين وجميع منسوبي التعليم بالرس، وأشكر زملائي القادة الكشفيين على جهودهم؛ فالإنجازات لا تتحقق إلا بتوفيق من الله ثم بالاستعداد المبكر الجيد والوعي والمثابرة من القادة وطلابهم.
يُذكر أن القادة الكشفيين القائمين على هذين الإنجازين هما: الأستاذ علي داخل المطيري في مشروع خدمة الحجيج, والأستاذ:سليمان بن محمد البشري, في المشروع الوطني للبيئة.