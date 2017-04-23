نفذت إدارة الجودة الشاملة ” بنات” بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا عدداً من البرامج و المناشط التي تعنى بنشر ثقافة التميز ضمن خطتها للعام الدراسي الجاري .
وأوضحت مساعدة مدير إدارة الجودة الأستاذة فايزة حبتر، أنه تم عقد ورشة عمل تحت عنوان ” دور لجنة التميز والجودة في وضع الخطة التشغيلية للمدرسة “، بحضور عدد من منسقات الجودة الشاملة بالمدارس ، وقائدات المدارس ، وتهدف إلى رفع مستوى التميز و الجودة في المدارس .
وأشارت حبتر إلى أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى التميز والجودة في المدارس ، حيث تم من خلالها توضيح دور لجنة التميز والجودة في بناء الخطة التشغيلية والتطويرية للمدرسة بمنهجية علمية ، كما تم الانتهاء من تقديم برنامج ” التقويم الذاتي ” ، الذي تُبنى على أساسه الخطة من خلال تشخيص الواقع ، وأكدت أن هذه البرامج تمكن المؤسسة التعليمية من السير وفق منهجية علمية ، وأن التخطيط يؤدي دورا أساسيا في تطبيق الجودة الشاملة .
من جانبها أشارت المشرفة المنفذة للبرنامج الأستاذة زهراء عبدالخالق ، أن المدرسة تقوم بتحليل الأوضاع السائدة على مستوى البيئة الداخلية والخارجية لها ، وتدرس الاحتياجات المتغيرة وآثارها على أعمال المدرسة ، وتشخيص القدرات والإمكانات ، ووضع الاستراتيجيات المناسبة ، للتكيف مع المعطيات ، للوصول إلى المركز الريادي في جميع المجالات