أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن مصدي العاصمي نائبا لوزير التعليم . وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور العاصمي
الاسم : الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن مصدي العاصمي
تاريخ الميلاد: 1382هـ
المؤهلات العلميـــة :
– الدكتوراه : تربية. مناهج وطرق تدريس، جامعة ولاية غرب فرجينيا بالولايات المتحدة2001 م .
– المــاجستير : تربية – مناهج وطرق تدريس، جامعة الملك سعود 1410هـ .
– البكالوريوس : جغرافيا، جامعة الملك سعود بالرياض 1406هـ .
الحياة العملية :
– مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز من تاريخ 30/12/1430هـ ( حتى الآن )
-عضو مجلس الشورى في دورتيه الرابعة والخامسة 1426هـ حتى 1430هـ .
-مدير التربية والتعليم بالخرج، وزارة التربية والتعليم، 1425هـ -1426هـ .
-مساعد مدير عام البحوث التربوية ، وزارة التربية والتعليم، 1424 – 1425هـ .
-مدير إدارة البرامج التجريبية، وزارة التربية والتعليم، 1422 – 1424هـ .
– المشرف على مناهج مادة التربية الوطنية، وزارة التربية والتعليم، 1417 -1418 هـ .
– مشرف تربوي للمواد الاجتماعية،1412 – 1417هـ.
– معلم في التعليم العام 1407 – 1411هـ .
عضوية مجالس ولجان :
– عضو فريق صياغة أهداف ومفردات مقررات التربية الوطنية .
– عضو الفريق العلمي الخاص بمراجعة الخطة العشرية بوزارة التربية .
– عضو مجلس مركز التطوير التربوي .
– عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن .
– رئيس اللجنة العلمية المشرفة على تأليف مقررات العلوم الاجتماعية .
المؤتمرات والندوات :
– المشاركة في تأليف مقررات مادة التربية الوطنية للمرحلة الثانوية .
– دراسة تقويم تجربة التربية الوطنية في مدارس البنين ( باحث مشارك ) .
– دراسة بعنوان التكوين المهني للمعلم في دول الحليج ( باحث مشارك ) .
– دراسة تقويم الدورات التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية باحث مشارك .