وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة التعليم بإنهاء الاختبارات للعام الدراسي الحالي قبل حلول شهر رمضان.
جاء ذلك في أمر ملكي أصدره الملك سلمان مساء اليوم السبت لمراعاة ظروف الطلاب والطالبات.
خادم الحرمين يوجه “التعليم” بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي قبل شهر رمضان
خادم الحرمين يوجه “التعليم” بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي قبل شهر رمضان
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة التعليم بإنهاء الاختبارات للعام الدراسي الحالي قبل حلول شهر رمضان.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة التعليم بإنهاء الاختبارات للعام الدراسي الحالي قبل حلول شهر رمضان.
لا يوجد وسوم
0 126
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=247075