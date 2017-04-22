يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك يوم الأربعاء القادم حفل تخريج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات الجامعة للعام الدراسي 1439/1438هـ والبالغ عددهم(8850)خريجا وخريجة يمثلون مُختلف التخصصات وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية . وعبر معالي مدير جامعة تبوك د. عبد العزيز بن سعود العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تشريفه لرعاية هذا الحفل واهتمامه المتواصل بالجامعة ومنجزاتها المختلفة في كافة المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ووقوفه المباشر على مشروعاتها وحرصه الدائم على الرقي بمستوى الجامعة ودفعها للمزيد من التميز في كافة مجالاتها. وأضاف إن هذا اليوم الذي يمثل فرحاً عاماً للجامعة وطلابها وطالباتها ويعد يوما من أيام الإنجاز ومشهداً من مشاهد المشاركة التنموية من قبل الجامعة في بناء الوطن عبر هذه الدفعة والتي تمثل الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات الجامعة والذين يمثلون نواة المستقبل ويشكلون رافدا مهما وعهدا جديدا في سبيل تحقيق رؤية 2030 والذي يعد الشباب ركيزة أساسية من ركائزها سعيا للانطلاق بهم نحو مرحلة جديدة لبناء التنمية وخدمة المجتمع . مؤكداً على أن هذه الدفعة ستشهد تخريج أول دفعة من طلاب كلية الشريعة والأنظمة والعلاج الطبيعي و الهندسة الصناعية و أول دفعة من طلاب كلية أملج ، كما رفع معالي مدير الجامعة شكره لمعالي وزير التعليم د. احمد العيسى على دعمه المستمر للجامعة وتوجيهاته السديدة لمساعدتها على التميز في كافة المجالات وتأهيلهم التأهيل العلمي المناسب الذي يمكنهم من ممارسة العمل في مجالاتهم المختلفة وسيتم خلال الحفل تكريم أوائل الدفعات والمتفوقين من كافة التخصصات العلمية والأدبية.
أمير تبوك يرعى حفل تخريج 8850 طالبا وطالبة من جامعة تبوك الأربعاء المقبل
أمير تبوك يرعى حفل تخريج 8850 طالبا وطالبة من جامعة تبوك الأربعاء المقبل
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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