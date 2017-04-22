اختتمت فعاليات “معرض الكتاب في تعليم تبوك” المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري واستمر لمدة خمسة أيام بواقع 10 ساعات موزعة على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة 26 دارا للنشر قدمت الكتب بأسعار رمزية ومخفضة إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والأركان التفاعلية في جنبات المعرض. وشهد المعرض إقبالاَ كبيراً إذ بلغ عدد الزوار بنهاية اليوم الأخير أكثر من 35 ألف زائر من الطلاب والطالبات والشباب والعائلات والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع, ، بالإضافة إلى وجود العديد من الأركان التفاعلية، التي هدفت إلى إظهار العلاقة بين القراءة والمجتمع بأسلوب ترفيهي تعليمي, وجذب ركن ” الجلسة الشعبية” وركن ” رحلة في عالم العجائب ” مئات الزوار من الأطفال الذين مارسوا هواياتهم وإبداعاتهم الفنية داخل المرسم المخصص لذلك , وركن “خضت التحدي” الذي يقيس الثقافة المحلية للطلاب والطالبات وزوار المعرض, وركن أديب 2030 الذي يدرب الطفل على كتابة القصص في خمس خطوات كما صاحب المعرض ورش عمل طلابية تخاطب النشء في مراحل سنية مختلفة .
من جهته أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته السديدة ومتابعة معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى التي ساهمت في نجاح معرض الكتاب, مثمناً في الوقت نفسه جهود كافة اللجان المشرفة والمنظمة في المعرض .
اختتام فعاليات معرض الكتاب لمشروع تحدي القراءة العربي بتبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
اختتمت فعاليات “معرض الكتاب في تعليم تبوك” المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري واستمر لمدة خمسة أيام بواقع 10 ساعات موزعة على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة 26 دارا للنشر قدمت الكتب بأسعار رمزية ومخفضة إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والأركان التفاعلية في جنبات المعرض. وشهد المعرض إقبالاَ كبيراً إذ بلغ عدد الزوار بنهاية اليوم الأخير أكثر من 35 ألف زائر من الطلاب والطالبات والشباب والعائلات والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع, ، بالإضافة إلى وجود العديد من الأركان التفاعلية، التي هدفت إلى إظهار العلاقة بين القراءة والمجتمع بأسلوب ترفيهي تعليمي, وجذب ركن ” الجلسة الشعبية” وركن ” رحلة في عالم العجائب ” مئات الزوار من الأطفال الذين مارسوا هواياتهم وإبداعاتهم الفنية داخل المرسم المخصص لذلك , وركن “خضت التحدي” الذي يقيس الثقافة المحلية للطلاب والطالبات وزوار المعرض, وركن أديب 2030 الذي يدرب الطفل على كتابة القصص في خمس خطوات كما صاحب المعرض ورش عمل طلابية تخاطب النشء في مراحل سنية مختلفة .
اختتمت فعاليات “معرض الكتاب في تعليم تبوك” المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري واستمر لمدة خمسة أيام بواقع 10 ساعات موزعة على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة 26 دارا للنشر قدمت الكتب بأسعار رمزية ومخفضة إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والأركان التفاعلية في جنبات المعرض. وشهد المعرض إقبالاَ كبيراً إذ بلغ عدد الزوار بنهاية اليوم الأخير أكثر من 35 ألف زائر من الطلاب والطالبات والشباب والعائلات والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع, ، بالإضافة إلى وجود العديد من الأركان التفاعلية، التي هدفت إلى إظهار العلاقة بين القراءة والمجتمع بأسلوب ترفيهي تعليمي, وجذب ركن ” الجلسة الشعبية” وركن ” رحلة في عالم العجائب ” مئات الزوار من الأطفال الذين مارسوا هواياتهم وإبداعاتهم الفنية داخل المرسم المخصص لذلك , وركن “خضت التحدي” الذي يقيس الثقافة المحلية للطلاب والطالبات وزوار المعرض, وركن أديب 2030 الذي يدرب الطفل على كتابة القصص في خمس خطوات كما صاحب المعرض ورش عمل طلابية تخاطب النشء في مراحل سنية مختلفة .
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