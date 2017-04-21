شهد مدير مكتب التعليم غرب الطائف محمد المالكي ومدير مكتب التعليم الأهلي محمد البقمي حفل منح المجمع شهادة الأيزو
(2015-ISO 9001) من قِبل الشركة الأسترالية للجودة والإعتماد الدولي LMS وقد حضر الحفل عدد من القيادات التعليمية بتعليم الطائف من مشرفين تربويين وقادة مدارس وأعضاء فريق الأيزو وعدد من الطلاب والمعلمين والإداريين.
وأشاد الحضور بما يحققه مجمع شباب الفهد التعليمي من إنجازات متتاليةفي كافة المجالات بدعم كبير من مالك المجمع الدكتور عبدالعزيز الزهراني.
كما اشاد مندوب الشركة المانحة بدور القائد التربوي رئيس فريق الجودة بالمدرسة مطر الثقفي الذي كان على اتصال يومي بالشركة لتذليل كافة الصعاب وكذلك بالجهد الكبير الذي بذله فريق العمل بالمجمع للحصول على هذا الإعتماد الدولي .