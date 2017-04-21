قدم معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، وذلك نظير الجهود المميزة التي بُذلت من فريق العمل في إدارة مكتب التعليم الأهلي وماتحقق من إنجازات خلال العام الدراسي الحالي. وأضاف معالي وزير التعليم في خطاب شكر تلقاه مدير تعليم تبوك د. عمر بن أحمد الشريف بعد اطلاعه على كتيب يرصد إنجازات مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك: “يسعدني أن أتقدم لفريق العمل من منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم الأهلي بالشكر والتقدير على هذه الجهود المباركة ونتطلع لتواصل هذه النجاح لما فيه خدمة الميدان التعليمي”. وأعرب مدير تعليم تبوك عن اعتزازه ومنسوبي التعليم في المنطقة باهتمام ودعم معالي وزير التعليم منوها بجهود مكتب التعليم الأهلي خالد العمري ومنسوبي ومنسوبات المكتب كافة .
وزير التعليم يشكر مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك
بعد اطلاعه على كتيب يرصد إنجازات مكتب التعليم الأهلي :
وزير التعليم يشكر مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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