أكد لقاء الإشراف التربوي في تعليم مكة على أهمية تمكين المشرف التربوي معرفياً ومهنياً من خلال متابعة المستجدات الإشرافية في الميدان بما يمكنه من إحداث التغيير والقدرة على تغيير القناعات السلبية لدى المعلمين والعمل على تطوير أداء المعلمين داخل الصف الدراسي.
وشهد اللقاء حضور ٤٢٠ مشرفاً وحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي ومديري مكاتب التعليم.
ووجه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة محمد بن مهدي الحارثي المشرفين التربويين إلى التركيز على أهم القضايا في الميدان التربوي والاهتمام بالطالب الذي يمثل محور العملية التربوية والرفع من أدائه وأن يأخذ نصيبه من المنهج الدراسي كاملاً داخل المدرسة مع مراعاة أحواله طبقاً لجوانب الحياة المعاصرة التي يعيشها اليوم.
وحث الحارثي المشرفين على شمولية عملهم وعدم اقتصاره على الجانب المهني فقط فهم يمثلون التعليم في كل جزئية من تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها.
وأشار إلى الدور المناط بالإشراف التربوي، ودوره في الميدان من خلال قدرته على إجراء عمليات التطوير وتجويد الأداء للعملية التعليمية مؤكداً على تمكين المشرف من كفايات الإشراف التربوي معرفياً ومهنياً وأهمية متابعة المستجدات في المادة الدراسية والاتجاهات الحديثة للإشراف التربوي.
وتطرق الحارثي في حديثه لجملة من قضايا الإشراف التربوي في مجال التخطيط الجيد للعمل الإشرافي من خلال العمل الجماعي، وتفعيل النشرات الإشرافية والقراءات الموجهة شفهياً وكتابياً، إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات الصفية، مؤكداً على ترسيخ المفهوم الشمولي لعمل المشرف التربوي وأهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم ودور المشرف في تغيير القناعات السلبية لدى المعلم والبعد عن المعالجات السطحية .
هذا وقد اُفتتح اللقاء بكلمة مدير الإشراف التربوي الذي أشار من خلالها إلى أن اللقاء يأتي ضمن خطة إدارة الإشراف التربوي للعام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ والميدان التربوي يعيش مرحلة الاستعداد والتخطيط لتحقيق البداية الجادة المستشرفة للمستقبل المشرق وأكد بأن المشرف التربوي أمام مرحلة تحد تتطلب منه التجديد والاستعداد للمتغيرات التي تعيشها المسيرة التربوية حاليا.
وشارك في اللقاء الدكتور هاشم الصمداني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى عميد القبول والتسجيل تحدث عن الإشراف على التعلم والجوانب التي ينبغي أن يحرص عليها المشرف التربوي وشاركه رئيس قسم اللغة العربية بتعليم مكة صالح الزهراني.
وأعقبها ندوة مهارات بعنوان مهارات المشرف التربوي أدارها كلاً من الدكتور مرضي الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والدكتور عبدالله الحارثي مدير مكتب شمال تعليم مكة والدكتور سعيد الغامدي مدير مكتب الجنوب والأستاذ فايز النفاعي رئيس قسم الرياضيات.
تلا ذلك فقرة عن جائزة التميز قدمها مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم مكة خالد الحازمي ثم عقد رئيس قسم العلوم عمر مغربي برنامجاً مفتوحاً مع المشرفين.