نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ورشة القراءة سر تفوقي بحضور مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري، نفذتها منسقة تحدي القراءة العربي سعيدة دخيل الرشيدي لطالبات تحدي القراءة العربي المتأهلات على مستوى مكة المكرمة، حيث تناولت فيها تنمية المهارات القرائية وأنواع القراءة وفوائدها وتدريب الطالبات على القراءة الناقدة والإبداعية وضرب أمثلة عليها وإكسابهن مهارة إبداء الرأي والقدرة على الحوار والإقناع وكيفية تطبيق معايير التقييم على الكتب المقروءة وعلى الطالبة المتسابقة والمهارات التي يجب أن تتوفر في المتسابقة مع اتاحة الفرصة للطالبات في النقاش والاستفسار بصورة رائعة.
هذا وقد اختتمت الورشة بتوصيات نافعة ومفيدة للمتسابقة وبتقديم الشكر لهن والتكريم بهدايا عطرية من قبل منسقة مشروح تحدي القراءة الرشيدي وبشكر كريم من قبل مديرة الإشراف التربوي .