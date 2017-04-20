وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة غير ربحية مع لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
وقد وقع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ معتوق اللحياني عقد الشراكة اليوم الأربعاء 22 / 7 / 1438هــ .
وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بأن هذا الشراكة تأتي في إطار إقامة شراكة إستراتيجية بين تعليم مكة ولجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة حيث يرغب الطرفان إقامة شراكة مجتمعية بينهما لتأهيل وتدريب العاملين من خلال المشاركة وعقد البرامج والدورات التي تخدم المجتمع التعليمي بتظافر الجهود وتكاملها , لتحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والتي تهدف في رسالتها لـ”بناء الإنسان وتنمية المكان ” لتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية وتحقيق الشراكات .
وقد اتفق الطرفان على بنود هذه الشراكة كمبادرة في ظل الأنظمة والتشريعات القائمة في المملكة العربية السعودية شراكة تنموية غير ربحية.
وتشمل مجالات التعاون والشراكة ما يلي:
– تقديم البرامج والأنشطة التربوية
– تقديم خدمات ارشادية واستشارية
– توظيف طاقات الشباب في مدارس البنين وطاقات الفتيات في مدارس البنات
– خدمة أحياء مكة المكرمة التي لايوجد بها لجنة تنمية اجتماعية
– المساهمة في تنظيم البيئة المحيطة بمدارسها
– تنظيم العمل التطوعي
– المهرجانات والبرامج المجتمعية
– البرامج التدريبية والمهنية
– تنظيم الفعاليات أثناء الإجازات.