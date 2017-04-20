اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات سلسلة من دورات أولمبياد مشروع اللغة العربية والتي أقيمت في جميع مكاتب التعليم بمكة بإشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي و متابعة منسقة المشروع الأستاذة ليلى الحجاجي خلال الفترة من ١٤٣٨/٧/١٤ إلى ١٤٣٨/٧/٢١هـ. استهدفت الدورة (٧٠) طالبة من مدارس المرحلة الثانوية، فيما نفذتها مشرفة اللغة العربية في مكتب الشرق صفية الزهراني ومعلمة اللغة العربية رسميه المطرفي.
جديرٌ بالذكر أن المشروع يعني بتأهيل مجموعة من الطالبات في جميع مهارات اللغة العربية للمشاركة في أولمبياد اللغة العربية على مستوى العالم ، بهدف تعميق الإعتزاز بالدِّين و الولاء للملك و الانتماء للوطن وإكساب الطالبات القدرة على الحوار بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء وكذلك تدريب مجموعة من الطالبات في جميع مهارات اللغة العربية بدرجة عالية وصقل المواهب الطلابية في المجالات الثقافية المتعددة.