بادر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بتكريم المتميزين والخريجين الجامعيين والمبتعثين المشمولين برعاية المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”
وعبر الحارثي عن سعادته بزيارة اسكانات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” والاطلاع على برامج المؤسسة وماتقدمه من برامج نافعه واحتواء لهؤلاء الأبناء الغالين علينا جميعاً .
وقال الحارثي أثناء لقاءه بمسؤولي المؤسسة وأبنائها: سعيد جداً بما شعرت به من سرور وتفاؤل واستشراف للمستقبل لأبنائي المشمولين برعاية هذه المؤسسة من خلال الزيارات التي شرفت في المشاركة فيها لبعض الدور والاسكانات التي حوت الكثير من أبناء هذا الوطن المبارك.
وعزز الحارثي دور المؤسسة في رعاية الأيتام بعبارات التفاؤل والأمل مشيراً أنه قد تمر على الإنسان الكثير من الصعوبات والتحديات ويعاني من عجز لتحقيق أهدافه بسبب ما يقدره الله عليه ولكن في مثل هذا الجو الذي ينطق بالإخاء والرحمة وتوفره هذه المؤسسة المباركة لاشك أنه كفيل باجتياز الكثير من الصعوبات.
ووجه الحارثي شكره وتقديره لمنسوبي المؤسسة وعلى رأسهم مدير فرع المؤسسة بمكة إبراهيم القبيسي متمنياً دوام التوفيق والسداد .
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” قد احتفلت مساء أمس بتكريم مجموعة من أبناء المؤسسة المتميزين والخريجين الجامعيين والمبتعثين وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدير التوجيه والإرشاد بتعليم مكة خالد الغامدي.