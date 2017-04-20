وضعت وزارة التعليم آلية للوقاية من التعصب الرياضي بالمدارس جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه وتضمن التعميم التأكيد على تفعيل وثيقة منهج التربية البدنية في التعليم العام المتضمنة تربية صفة التنافس المحمود وتعزيز قيم التسامح في دروس ومناشط التربية البدنية من خلال جداول المدى والتتابع للخبرات التعليمية في الجانب الوجداني.
وأردف التعميم التأكيد على تحقيق أهداف المشروع الشامل لتطوير المناهج من الاتجاهات الإيجابية اللازمة للمواطنة الصالحة والمشاركة الفاعلة والمحافظة على الأمن والسلامة والبيئة وحقوق الإنسان. وكذلك إعداد خطة تشتمل على عقد ملتقيات وبرامج وندوات دورية توعوية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تهدف إلى الحد من كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة والرفع بها للإدارة العامة للنشاط الطلابي (بنين وبنات) خلال شهر من تاريخه.
وتطرق التعميم للتأكيد على تنفيذ اللوائح والتعليمات المنظمة للدورات والبطولات الرياضية المدرسية على تعزيز القيم التنافسية وتوثيق التواصل الاجتماعي بين الطلاب ونشر الألفة والمحبة بينهم والتأكيد على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى الحد من كل ما يؤدي إلى التعصب الرياضي من خلال الإذاعة والمسرح المدرسي والفعاليات التي تنفذ في المدرسة. وكذلك تنفيذ الإجراءات الوقائية من الآثار السلبية للتعصب الرياضي التي تشمل الأدوات المدرسية أو الشخصية المخالفة ومتابعة المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.
وشددت الوزارة على معالجة سلوكيات التعصب الرياضي والظواهر غير التربوية وتوجيه الطلبة والطالبات وإرشادهم إلى السلوك القويم. وتوجيه رسائل توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس ومكاتب التعليم والتأكيد على ما تضمنه مشروع وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته. وتبصير الطلبة بما عليهم من مسؤوليات وواجبات تجاه مجتمعهم المدرسي ووطنهم وبيئتهم الاجتماعية وتحليهم بالأخلاق الحسنة ويتولى الإشراف التربوي والنشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد متابعة التنفيذ؛ كلٌّ فيما يخصه، ورفع تقرير عما تم تنفيذه في إدارة التعليم لوكيل الوزارة للتعليم (بنين، بنات) نهاية كل فصل دراسي.
وأشار التعميم إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشتملة على معالجة ظواهر التعصب الرياضي والإساءات في الإعلام المحلي بأنواعه ومعالجة السلوكيات الخاطئة لدى الشباب السعودي وانعكاساتها السلبية.
المتضمنة تربية صفة التنافس المحمود وتعزيز قيم التسامح
” التعليم ” تعتمد حزمة إجراءات للوقاية من التعصب الرياضي في المدارس
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات
وضعت وزارة التعليم آلية للوقاية من التعصب الرياضي بالمدارس جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه وتضمن التعميم التأكيد على تفعيل وثيقة منهج التربية البدنية في التعليم العام المتضمنة تربية صفة التنافس المحمود وتعزيز قيم التسامح في دروس ومناشط التربية البدنية من خلال جداول المدى والتتابع للخبرات التعليمية في الجانب الوجداني.
وضعت وزارة التعليم آلية للوقاية من التعصب الرياضي بالمدارس جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه وتضمن التعميم التأكيد على تفعيل وثيقة منهج التربية البدنية في التعليم العام المتضمنة تربية صفة التنافس المحمود وتعزيز قيم التسامح في دروس ومناشط التربية البدنية من خلال جداول المدى والتتابع للخبرات التعليمية في الجانب الوجداني.
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