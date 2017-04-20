شهد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، مؤخرا ، الاحتفال الذي نظمته إدارة التربية الخاصة باليوم العالمي للتوحد , تحت شعار ” الاستقلالية وتقرير المصير بـمركز ” عسير مول ” , وبحضور عدد من منسوبي التعليم وطلاب وطالبات مركز التوحد ووفد من جامعة الملك خالد .
وأشاد الجوني في كلمة له بتفعيل اليوم العالمي للتوحد حيث يعد اهتمام الإدارة انعكاسا لما يوليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من اهتمام بهذه الفئة الغالية ، فيما اطلع ، أثناء جولته بالمعرض على استراتيجية علاج خفض النشاط الزائد لدى المتوحدين وما هيأته الإدارة من متخصصين في علم النفس ، والتربية الخاصة ، ومدربين نطق ومعلمي مهارات اجتماعية ، وتعليم شامل للبنين والبنات، والذين قاموا بدورهم في تقديم الاستشارات والإجابة عن استفسارات الزائرين .
من جانبه أوضح مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ منصور الشهراني , أن المعرض يهدف إلى جذب الانتباه نحو أهمية تطوير قدرات هذه الفئة ، وحصولها على الدعم النفسي والاجتماعي , مبينا أهمية مراكز التدخل المبكر بتعليم البنات حيث يوجد سبع رياض أطفال بالمنطقة وتقبل الطلاب والطالبات من سن 3 – 6 سنوات يتم بعدها توجيههم للمكان المناسب لحالتهم , في حين يتم خدمة هذه الحالات من خلال برامج التوحد الملحقة بالمدارس , أو الدمج الكامل .
وكان الاحتفال قد شهد العديد من الفعاليات من أبرزها معرض لمركز التوحد للبنات اشتمل على وسائل تعليمية ولوحات توعوية , وتعريف بالمهارات اليومية والاجتماعية والسلوك التكيفي ، وسط دعم من رعاة الفعالية ” جافاكب” ،ومعهد تعلم للحياة، و ” دليشز” للحلويات .