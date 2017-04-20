وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان بوضع خطة عمل للاحتفال بالشهر العالمي للمراجعة الداخلية ، خلال شهر مايو المقبل , وأوضح مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة المستشار سعد آل عائض، أنه جرى عقد ورش عمل للأقسام ذات العلاقة لتفعيل المناسبة ، وبما يسهم في نشر ثقافة المراجع الداخلي ، وزيادة كفائته ، وتطوير مهاراته ، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة ، لافتاً إلى أنه تم عقد شراكات مع عدة جهات من أبرزها جامعة الملك خالد ، والإدارات الرقابية في المنطقة ، بهدف تبادل الخبرات ، توحيد الرؤى .
وفي سياق متصل اجتمع آل عائض أمس بمدير إدارة المراجعة الداخلية في تعليم المدينة المنورة الأستاذ علي الصاعدي ، لبحث الاستعدادات لتفعيل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية ، فضلا عن عقد لقاءات مماثلة مع مسؤولي وزارة التعليم ووزارة الداخلية في هذا الخصوص .