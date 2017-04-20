دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، أمس ، مبادرة مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( ارتقاء) ، بمقر إدارة التدريب التربوي بأبها ، بحضور عدد من مديرات الإدارات ذات الارتباط المباشر بتنفيذ هذه المبادرة وعدد من المتدربات .
ورحبت آل مفرح ، في كلمة لها بالمتدربات ، وأشادت بأهمية هذه المبادرة وضرورة تنفيذها في الميدان ، حيث تعتبر من إحدى المبادرات التي تم اعتمادها ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم المنبثق من رؤية المملكة 2030، كما بينت ضوابط الاشتراك في تولي هذه المهمة كونها تفتح آفاقاً واسعة المدى للطلاب والطالبات للوصول بهم لأعلى مستويات التعلم .
بدورها أوضحت المشرفة المنسقة للمبادرة الأستاذة فوزية القيسي ، أن هذه المبادرة تستهدف تدريب المنسقات المرشحات من مكاتب التعليم بعسير وعددهن (٢١ ) متدربة ، ولمدة ثلاثة أيام ، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ودورها في تنمية القيم والهوية الوطنية ، وسبل التعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع .