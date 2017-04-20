شهد مدير مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد حفل ابتدائية سعيد بن زيد ، في المحافظة بتكريم عدد من أبطال عاصفة الحزم ، وذلك بحضور مدير مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد رفدان الشهراني ،و قيادات المكتب والمشرفين التربويين .
وتضمن الحفل تقديم عروض مرئية و إنشادية من طلاب المدرسة ، تلا ذلك كلمة لراعي الحفل , ثمن خلالها جهود قائد المدرسة الأستاذ سعيد الهاجري ،و الوكلاء والمعلمين على حرصهم على تكريم المرابطين الساهرين على حدود الوطن وأبنائهم، وتقديم كافة الخدمات التربوية لهم، ورعايتهم نفسيا، ومعنويا ،وأكد على حرص الإدارة العامة للتعليم على توفير كافة الخدمات لهم ,وفي ختام الحفل جرى تكريم المرابطين وأبنائهم .