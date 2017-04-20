أقام منسوبو ابتدائية الأبناء الأولى بتبوك مساء أمس الأربعاء حفلا تكريميا للأستاذ عبدالله سعيد العمري وذلك بإشراف قائد ابتدائية الأبناء الأولى االأستاذ سعود بن نواش العنزي وبحضور مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سعود بن محمد العنزي والمشرف التربوي ومدير المكتب التنسيقي الأستاذ محمد الدغريري وعدد من قائدي المدارس والإعلاميين ، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم ثم ألقى أحد منسوبي المدرسة كلمة رحب فيها بالحضور ، منوها بما قدمه الأستاذ عبدالله العمري طوال فترة عمله من جهود كبيرة يقدرها الجميع ، عقب ذلك ألقى الأستاذ فالح العنزي كلمة شكر فيها المحتفى به على ما قدمه من تفان في سبيل تربية وتعليم أجيال عديدة ، عقب ذلك تم تكريم الأستاذ عبدالله العمري من قائد ومنسوبي ابتدائية الأبناء الأولى .
منسوبو ابتدائية الأبناء الأولى بتبوك يحتفون بزميلهم المتقاعد العمري
بعد إحالته للتقاعد :
منسوبو ابتدائية الأبناء الأولى بتبوك يحتفون بزميلهم المتقاعد العمري
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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