أقام نادي التميز ببريدة دورة تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان “الأمن الفكري” وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب و دور المؤسسات التربوية في تحقيق هذا الأمن ، نفذها المدرب الاستاذ راضي الزويد، بحضور مشرف النشاط أحمد الحميد والأستاد عطالله الدخيل ورائد النشاط بمدرسةثانوية الشيخ العبودي الأستاذ صالح القصير. وقد بدأت الدورة بإيضاح مفهوم الأمن و أنواعه و أهميته بالإضافة إلى ضرورته و مجالاته ، و ذكر الزويد بأن الحاجة أصبحت ماسة للحديث بقضية الأمن الفكري و خصوصًا في عصر تعددت فيه وسائل الانحراف و أسباب الإنحلال و تنوع وسائط الغزو الفكري التي تستهدف الشباب و حاجتنا الضرورية للأمن في كل حالاته . بعد ذلك عرج “الزويد “على دور المدارس و المعلمين في تعزيز الأمن الفكري و حماية عقول الطلاب من المتغيرات و مساعدتهم على فهم و استيعاب المفاهيم و الأفكار المتعلقة بالأمن و البعد عن التطرف و الانحراف ، كما ناقش مع الطلاب عددٍ من الوسائل الوقائية التي يجب أن تتبعها المدارس في حماية الطلاب . هذا و بين “الزويد “بأن الدورة تعنى بغرس مبادئ العقيدة الاسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال و التأكيد على الطلاب بالاهتمام و المحافظة على الهوية الوطنية والانتماء للوطن .
نادي التميز في بريدة يقيم دورة لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان (الأمن الفكري )
نادي التميز في بريدة يقيم دورة لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان (الأمن الفكري )
صحيفة التعليم الإلكترونية : بريدة
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