اختتمت فعاليات الملتقى الثاني لإدارة الأمن والسلامة المدرسية “لقاء القيادات التعليمية” اليوم الأربعاء والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ” إدارة الأمن والسلامة المدرسية” على مسرح جامعة تبوك واستمرت لمدة يومين. وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك خالد الفقير أن الملتقى شهد طرح ومناقشة عدداً من أوراق العمل المهمة في مجال الأمن والسلامة المدرسية بمشاركة القيادات التعليمية والجهات المشاركة ومن أبرزها أدوار قائد المدرسة ومتطلبات الوقاية والحماية من مخاطر المدارس، المواطنة الرقمية، المسؤولية بين الوقاية والعلاج السلامة لذوي الاحتياجات الخاصة، السلامة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، هيئة الأرصاد والبيئة، ودور التوعية الإعلامية في الحفاظ على أمن وسلامة المدرسة. كما شهدت جلسات الملتقى مداخلات وورش عمل متنوعة ساهمت في إثراء برنامج الملتقى ، وتم تكريم المشاركين في جلسات الملتقى .
اختتام فعاليات الملتقى الثاني للأمن والسلامة في تبوك
اختتام فعاليات الملتقى الثاني للأمن والسلامة في تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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