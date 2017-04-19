تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في وحدة تطوير المدارس بالرياض ” معرض تطوير الثاني”
٢٦- ١٤٣٨/٧/٢٩هـ والذي سيقام في بهو الإدارة بالمبنى الرئيسي بالمربع وسيضم جميع مدارس تطوير (بنين) والبالغ عددها 31 مدرسة حيث ستقوم المدارس بعرض أبرز برامجها ومشاريعها التطويرية التعليمية المنفذة لهذا العام الدراسي ١٤٣٧ – ١٤٣٨هـ وذلك ضمن وضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال الشركة المنفذة للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية .
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن المعرض يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بين مدارس تطوير والذي سوف يسهم في الإرتقاء بمستوى تطبيق أنموذج تطوير المدارس الذي سيساعد على رفع التحصيل العلمي لدى الطلاب ويصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في تطوير الأداء التعليمي .
من جهته بين مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس – بالرياض بنين د/سعد بن عبدالله العباد أن وحدة تطوير الرياض ستنظم المعرض الثاني بشكل مغاير لما تم في العام السابق وبطريقة علمية احترافيه حيث قامت اللجنة العلمية بتزويد المدارس باستمارة البرامج وكيفية عرضها وذلك حسب معايير علمية دقيقة وسيتم تقييم المدارس المشاركة يومياً خلال أيام المعرض حيث سيتم تقييم كل مرحلة على حده. مضيفا أنه قد تم تقسيم اللجان المنظمة للمعرض إلى أربع لجان وهي اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية واللجنة الاعلامية ولجنة التشريفات والضيافة
مدارس تطوير بتعليم الرياض تستعرض تجاربها في معرض تطوير الثاني
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في وحدة تطوير المدارس بالرياض ” معرض تطوير الثاني”
تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في وحدة تطوير المدارس بالرياض ” معرض تطوير الثاني”
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