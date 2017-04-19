طبقت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن صباح يوم الثلاثاء 1438/7/21هـ مشروع تحسين الأداء التعليمي (حسّن) للفترة الثالثة في جميع المدارس الإبتدائية بالمحافظة. وأوضح رئيس شعبة الصفوف الأولية ومسؤول البرنامج في الإدارة الأستاذ ناصر المطيري بأن المشروع يأتي بمتابعة مستمرة من سعادة مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض الرحيلي وبإشراف مباشر من رئيس الإشراف التربوي الأستاذ عبدالعزيز العامر إضافة إلى متابعة ميدانية من كافة المشرفين التربويين بالإدارة للمدارس في تطبيق البرنامج مشيراً بأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو الوقوف على مواطن الخلل لدى طلاب المرحلة الإبتدائية من خلال نتائج ( حسّن) وتقديم التغذية الراجعة والبرامج المناسبة لمعالجتها .
كما أكد المطيري بأن آخر موعد لرصد نتائج (حسّن) في نظام نور هو يوم الثلاثاء ٢٨/ ٧/ ١٤٣٨ هـ .
مشيراً إلى أن نتائج (حسّن) لا يُبنى عليها الحكم بإنتقال الطالب من صفه أو بقائه، إنما يستفاد منها في تحقيق أهداف البرنامج المحددة في دليله الإجرائي .