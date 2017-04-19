أسفرت التصفيات النهائية لمشروع «تحدي القراءة» على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، عن تأهل ثلاثة طلاب من أصل ثمانية طلاب على مستوى إدارة تعليم الشرقية .
وأعرب منسق تحدي القراءة بمكتب التعليم بشرق الدمام المشرف التربوي يعن الله الزهراني عن شكره للمدارس المشاركة والطلاب المرشحين ، مهنياً الطلبة المتأهلين والمدراس الفائزة للتصفيات النهائية ضمن العشرة الأوائل على مستوى المنطقة الشرقية وهم الطالب منذر أحمد الجعفري البسام الابتدائية ، والطالب محمد مختار السلمان من متوسطة الحصان ،والطالب منصور علي القرني من متوسطة الحصان ، وجرت التصفيات في أجواء تنافسية وفق ضوابط وآلية ، ولجنة تحكيم مكونة من مشرفي قسم اللغة العربية في المكتب بالإضافة إلى اثنين من معلمي قطاع مكتب شرق الدمام .
الجدير بالذكر بأن المسابقة تساهم في زيادة الوعي بأهمية القراءة، وتشجيع طلاب العالم العربي على القراءة وتنمية مهارات التعلم الذاتي، والتحليل الناقد وزيادة قدرات الطلاب بالاضافة زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي .