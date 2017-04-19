دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الاستاة مها بنت طاهر الزايدي معرض رحلة 2030 في الابتدائية 81 بقيادة عمرة الطلحي وحضور عدد من مديرات الإدارات والمكاتب والمشرفات التربويات
وقائدات مدارس.
وأشارت قائدة المدرسة إلى أن المعرض يهدف إلى تثقيف للأسرة السعودية بالسياحة الداخلية والإنفاق داخل ربوع البلاد لتبقى السعودية دائمًا في مصاف الدول المتقدمة تعليميًا واقتصاديًا ودينيًا وسياحيًا . كما تم عرضًا تقديميًا تناول إضاءات حول السياحة الداخلية ، لتبدأ رحلة الإنطلاق لأركان معرض السياحة الداخلية والتي تناولت عددا من المحطات أولاها المحطة السياحية متضمنة الركن السياحي والثقافي والتراثي ، وتم فيها استعراض المناطق الترفيهية والمنتزهات والخدمات المقدمة بها وماتحويه من أماكن تاريخية وتراثية وجوانب ثقافية وأماكن بيئية ، لتنتقل الزائرات للمحطة الثانية التي وقفت فيها مساعدة المدير العام ومرافقاتها على السياحة الدينية بما تضمنته من أماكن دينية كالحرمين الشريفين والمتاحف الإسلامية والدعوة لترسيخ القيم الإسلامية وتسخير الإمكانات في خدمة ضيوف الرحمن والاعتزاز بالهوية الوطنية ، فيما كانت المحطة الثالثة والأخيرة للسياحة الاقتصادية وتوجه المملكة الحالي نحو رؤية 2030 والطموح للوصول لأفضل 10 دول اقتصادية متمثلة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، فيما وقفت طالبات المدرسة للتعريف بهذه المحطات وشرح محتوياتها .
وقدمت الزايدي شكرها لقائدة ومنسوبات الابتدائية 81 مثمنة الجهود المبذولة في هذه البادرة ، ومعبرة عن سرورها لما شاهدته من فعاليات ومناشط متنوعة حول رؤية المملكة 2030 ، مقدرة استشعارهن لقيم المواطنة الحقة ودعم توجهات القيادة الكريمة .
فيما أثنت الحاضرات على المعرض بما حواه من ثراء معلوماتي حول السياحة الداخلية مقدرة للجهود وداعيات للجميع بمزيد من التميز والعطاء .